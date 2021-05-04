Şanlıurfa'da refüje çarpan otomobil devrildi: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da refüje çarpan otomobil devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'da refüje çarpan otomobil devrildi: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Ali Kaya idaresindeki 58 DK 330 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu Dağyanı Jandarma Karakolu önünde refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan aynı aileden Emine, Mehmet, Perihan ve Zinet Kaya yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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