Şanlıurfa'da rast gele açılan ateşte genç kızın yaralanmasıyla ilgili 5 şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir düğünde rast gele açılan ateş sonucu genç kızın yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 16 kişiden 5'i tutuklandı.

Suruç ilçesi kırsalındaki Molla Hamza Mahallesi'nde 31 Ekim'de açık havada gerçekleştirilen düğünde, rast gele açılan ateş sonrası Dilek Doğantürk (18) ağır yaralandı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Doğantürk'ün hayati tehlikesi devam ediyor.

Olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma yapan jandarma ekipleri, aralarında mahalle muhtarı İ.H.D'nin de bulunduğu 16 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 5 şüpheli tutuklandı, muhtara ev hapsi verildi, 10 kişi de serbest bırakıldı.

Ayrıca muhtar İ.H.D, Suruç Kaymakamlığı tarafından görevden alındı.

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