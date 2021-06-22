Şanlıurfa'da Randevusuz Aşı Dönemi Başladı
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Şanlıurfa'da Randevusuz Aşı Dönemi Başladı

Şanlıurfa'da Randevusuz Aşı Dönemi Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, koronavirüs salgınıyla mücadelede aşının önemine dikkat çekerek, bugünden itibaren 30 yaş üstü, 23 Haziran 2021 tarihinden itibaren 25 yaş üstü ve SGK kaydı olan 18 yaş üstü çalışanları aşı olmaya çağırdı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, koronavirüs salgınıyla mücadelede aşının önemine dikkat çekerek, bugünden itibaren 30 yaş üstü, 23 Haziran 2021 tarihinden itibaren 25 yaş üstü ve SGK kaydı olan 18 yaş üstü çalışanları aşı olmaya çağırdı. Her iki çeşit aşının da bulunduğu Şanlıurfa'daki aşı ünitelerinde randevusuz aşı uygulanabiliyor.

Şanlıurfa'da tüm kamu hastaneleri ve özel hastaneler, üniversite hastaneleri, aile hekimlikleri ile Piazza AVM, Urfa CİTY AVM, Organize Sanayi Bölgesi ve Evren Sanayi Sitesindeki mobil ekiplerde randevulu veya randevusuz aşı olma imkanı olduğunu belirten Vali Abdullah Erin, belirtilen yaş grubundaki tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Salgın sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de büyük sıkıntılar yaşadığını hatırlatan Vali Erin, "Salgın tedbirlerinin gevşetilmeye başladığı bugünlerde, yeni bir salgın dalgasıyla karşı karşıya kalmamak için toplumsal bağışıklık büyük önem taşıyor. Bu bağışıklığın artmasındaki en önemli tedbir ise aşı olmak. Bugün itibariyle, ilimiz genelindeki tüm aşı ünitelerinde Sinovac ve Biontech aşıları, başvuran herkese yapılabiliyor. Vatandaşlarımız aşılarını olarak, yüzde 90'lara varan oranda salgından korunma imkanına kavuşmuş olacak. Toplumca aşıya gerekli önemi verdiğimiz takdirde, salgına karşı bağışıklığımızın artacağı, ölümcül vakalar yaşamak yerine ayakta hafif şekilde bu salgını atlatabileceğimizi bilim adamlarımız açıklamaktadır. " dedi.

Salgınla mücadelede büyük emek ve çaba sarf eden sağlık çalışanlarının, bir daha büyük bir salgın dalgasıyla karşılaşılmaması için fedakarlık yapmaya devam ettiğini kaydeden Vali Erin, özellikle hastanelerdeki aşı ünitelerinde gece geç saatlere kadar aşılanma imkanı bulunduğunu ifade ederek, tüm Şanlıurfalıları duyarlı olmaya çağırdı.

Salgın tedbirlerinin gevşetilmesine rağmen, belli başlı tedbirlerin uygulanmaya devam ettiğini de hatırlatan Vali Erin, özellikle taziye evi konusundaki yasağın devam ettiğini, bunun yanında düğün ve benzeri toplu etkinliklerin maske ve mesafe kısıtlamasına tabi olduğunu anımsattı.

Salgın riski tamamen ortadan kalkana kadar maske, mesafe ve temizlik kurallarının değişmeyeceğinin altını çizen Vali Erin, iş yerleri, kamuya açık alanlar ve toplu halde bulunulan mekanlarda denetimlerin sürdüğünü açıkladı. (231)

Kaynak: Habermetre

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