Şanlıurfa'da ramazanda 90 ton ciğer tüketiliyor (ÖZEL)-

Kebap diyarı Şanlıurfa'da, ramazan ayı nedeniyle ciğer tüketimi arttı. Şanlıurfa Kasaplar Odası Başkanı Abbas Tumbul, kentte ramazan ayında artan ciğer tüketimi nedeniyle çevre illerden takviye ciğer getirttiklerini söyledi.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gecelerin hareketlendiği kentte, gelenek haline gelen ciğer kebabı satışlarında da artış oldu. Kentin hemen her köşesinde kurulan seyyar tezgahlarda dürüm olarak satışa sunulan ciğer kebabına, yerli ve yabancı turistler da yoğun ilgi gösteriyor. Kent merkezinde kaldırım üzerinde kurulan küçük masa ve taburelerde oturan vatandaşlar, mangalda şişlerde pişirilen ciğeri dürüm yemenin keyfini çıkarıyor. Kent merkezinde yaklaşık bin esnaf ciğer kebabı yaparken, Ramazan ayı ile beraber kentte tüketilen ciğer miktarı ikiye katlanıyor.

ÇEVRE İLLERDEN CİĞER GETİRİLİYOR

Şanlıurfa Kasaplar Odası Başkanı Abbas Tumbul, özellikle ramazan ayında ciğer tüketiminin arttığını ve günlük ortalama 3 ile 5 ton ciğerin tüketildiğini söyledi. İftarda başlayan ciğer tüketiminin sahur vaktine kadar sürdüğünü söyleyen Tumbul, 'Şanlıurfa'da Ramazan deyince akla ciğer kebabı geliyor. Bu yüzden bu mübarek ayda ciğer tüketimi daha fazla oluyor. Günlük ortalama 3 ton civarında ciğer tüketimi ay sonuna kadar bu 90 tona ulaşıyor. Yoğun tüketim nedeniyle yetersiz kalan ciğer ve diğer sakatatları Gaziantep, Diyarbakır gibi çevre illerden getirtiyoruzö diye konuştu. 15 ile 25 lira arasında değişen fiyatlarla ciğer dürümü yiyen vatandaşlar ise ramazan ayında ciğer tüketiminin gelenek olduğunu söylerken, bu lezzeti tatmak için iftardan önce rezervasyon yaptırdıklarını ifade etti.

Kaynak: DHA