Şanlıurfa'da Ramazan denetimi
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Şanlıurfa'da Ramazan denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da Ramazan denetimi

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi, yaklaşan Ramazan Ayı öncesinde gıda satışı yapan işyerlerine yönelik başlattığı kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi, yaklaşan Ramazan Ayı öncesinde gıda satışı yapan işyerlerine yönelik başlattığı kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü, "huzur ve güvenin kalbi Haliliye" sloganıyla ilçede yürüttüğü denetimlerini, Ramazan Ayının yaklaşmasıyla birlikte yoğunlaştırdı. Halk sağlığını korumaya yönelik gıda satışı yapan işyerlerine yönelik yoğunlaştırılan denetimlerde Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler; hijyen, son kullanma tarihi, etiket, gramaj ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında satışlarda maske, mesafe ile temizlik kontrolleri yapıyor. Zabıta ekipleri, denetimleri sırasında işyeri açma ruhsatı kontrollerini de gerçekleştiriyor.

Kurallara uymadığı belirlenen işyerlerine yasal işlem başlayan Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yoğunlaştırılmış denetimlerini Ramazan Ayı boyunca da devam ettireceği ifade edildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da Ramazan denetimi
Şanlıurfa'da Ramazan denetimi
Şanlıurfa'da Ramazan denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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