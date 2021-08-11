Şanlıurfa'da radarlı hız tespit göstergesi kuruldu
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Şanlıurfa'da radarlı hız tespit göstergesi kuruldu

Şanlıurfa'da radarlı hız tespit göstergesi kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da kent trafiğini rahatlatmak için teknolojinin sunduğu imkanlardan sonuna kadar yararlanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, "Akıllı Ulaşım Stratejileri" kapsamında yenilikçi projelerden birini daha hayata geçirdi.

Şanlıurfa'da kent trafiğini rahatlatmak için teknolojinin sunduğu imkanlardan sonuna kadar yararlanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, "Akıllı Ulaşım Stratejileri" kapsamında yenilikçi projelerden birini daha hayata geçirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğünce kentin en işlek bulvarlarına radarlı hız tespit göstergeleri yerleştirildi. Kent genelinde kazaların minimuma indirilmesi amacıyla montajı yapılan radarlı hız tespit göstergeleri ile tüm araçların anlık hızı tespit edilerek hız sınırının aşılması durumunda sürücüler caddeye konulan LED ekran sayesinde uyarılıyor. İlk olarak 5 ana arterin pilot olarak belirlendiği çalışmalar kapsamında Şanlıurfa-Diyarbakır yolu, Şanlıurfa-Gaziantep yolu, Şanlıurfa-Mardin yolu, Şanlıurfa-Akçakale Yolu ve Karaköprü-Seyrantepe yolunda montajı bitirilen radarlı hız tespit göstergeleri devreye konuldu.

Kurulan sistemle ana arterlerde hız sınırını aşan sürücüler cadde üzerinde kurulu LED ekranlarda biraz daha yavaş olmaları konusunda uyarılacak. Bu uygulamanın yaygınlaştırılmasını amaçlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu proje ile sürücüleri uyaran sistemleri hayata geçirerek kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da radarlı hız tespit göstergesi kuruldu
Şanlıurfa'da radarlı hız tespit göstergesi kuruldu
Şanlıurfa'da radarlı hız tespit göstergesi kuruldu
Şanlıurfa'da radarlı hız tespit göstergesi kuruldu
Şanlıurfa'da radarlı hız tespit göstergesi kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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