Şanlıurfa'da Pyd/pkk Üyesi Yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den ülkeye girdiği belirlenen terör örgütü PYD/PKK üyesi yakalandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den ülkeye girdiği belirlenen terör örgütü PYD/PKK üyesi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, istihbarat birimleri, bir teröristin Suriye'nin Kobani (Ayn el-Arap) bölgesinden Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgi üzerine sınır hattındaki güvenlik güçlerini uyardı.
Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, teröristi sınır hattındaki Mürşitpınar Mahallesi kırsalında yakaladı.
PYD/PKK'lı terörist, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.