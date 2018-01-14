Şanlıurfa'da Pyd/pkk Üyesi Yakalandı

Şanlıurfa'da Pyd/pkk Üyesi Yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den ülkeye girdiği belirlenen terör örgütü PYD/PKK üyesi yakalandı.

Şanlıurfa'da Pyd/pkk Üyesi Yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den ülkeye girdiği belirlenen terör örgütü PYD/PKK üyesi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, istihbarat birimleri, bir teröristin Suriye'nin Kobani (Ayn el-Arap) bölgesinden Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgi üzerine sınır hattındaki güvenlik güçlerini uyardı.

Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, teröristi sınır hattındaki Mürşitpınar Mahallesi kırsalında yakaladı.

PYD/PKK'lı terörist, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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