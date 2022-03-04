Şanlıurfa'da "Pulmoner Hipertansiyon Uygulamalı Eğitim" toplantısı düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da "Pulmoner Hipertansiyon Uygulamalı Eğitim" toplantısı düzenlendi

AA, Yasin Dikme - Sağlık
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da

Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesinde "Pulmoner Hipertansiyon Uygulamalı Eğitim" toplantısı düzenlendi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesinde "Pulmoner Hipertansiyon Uygulamalı Eğitim" toplantısı düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Türk Kardiyoloji Derneği Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu birlikteliğinde akciğer tansiyonu olarak bilinen Pulmoner Hipertansiyon (PAH) konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

HRÜ Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Demirbağ, toplantıdaki konuşmasında, PAH'ın az görülen bir hastalık olduğunu, farkına varılmadığında ilerleme gösterdiğini ve ileri evrelerde tüm tedavilere rağmen iyileşmenin tam sağlanmadığını ifade etti.

Türk Kardiyoloji Derneği Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akbulut da nedeni bilinmeyen nefes darlığı şikayetleri olan hastalarda PAH olabileceğinin düşünülmesinin, tanı koymada izlenecek yaklaşımın nasıl olması gerektiğinin konularında bilgi verdi.

Akbulut, çalışma grubu olarak Türkiye genelinde yaptıkları eğitimlerle bu hastalara güncel tedavilerin istenen nitelikte sunulması için gerekli çabaları gösterdiklerini söyledi.

Toplantıya HRÜ Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek, Kalp Damar Cerrahisi Doç. Dr. Mehmet Salih Aydın ile Göğüs Hastalıklarından Doç. Dr. Şerif Kurtuluş'un katkıları ve farklı bölümlerde çok sayıda hekimin görüşlerinin paylaşıldığı etkinlikte, PAH konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

AA / Yasin Dikme - Sağlık

Harran Üniversitesi, Hipertansiyon, Şanlıurfa, Kalp, Sağlık, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title