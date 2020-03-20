Şanlıurfa'da PTT önünde uzun kuyruk ŞANLIURFA'da vatandaşlar fatura ödemek ve işlem yaptırmak için PTT şubelerinde yoğunluk oluşturdu.

ŞANLIURFA'da vatandaşlar fatura ödemek ve işlem yaptırmak için PTT şubelerinde yoğunluk oluşturdu. Koronavirüse karşı hiçbir önlemin alınmadığı şubede görevliler de zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa'da çoğunluğu kadın olmak üzere onlarca kişi işlem yaptırmak için PTT şubesine geldi. Sarayönü PTT Şubesi'nin önünde aralarında hiç mesafe olmadan uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, uzun süre sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Zaman zaman sıra yüzünden tartışmanın yaşandığı şubede görevliler de zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA