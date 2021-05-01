Şanlıurfa'da poşette çürümüş bebek cesedi bulundu

ŞANLIURFA'da bir evde, yaklaşık 2 ay önce öldüğü tahmin edilen, poşet içinde çürümüş bebek cesedi bulundu.

ŞANLIURFA'da bir evde, yaklaşık 2 ay önce öldüğü tahmin edilen, poşet içinde çürümüş bebek cesedi bulundu.

Olay, Osmanlı Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil evin giriş katında meydana geldi. İsmi açıklanmayan kişi, iki ay önce kiracılarının boşalttığı evde pis koku üzerine açtığı poşette çürümüş bebek cesediyle karşılaştı. Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu belirlenen ve 2 ay önce öldüğü tespit edilen bebek cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Polis, bebeğin anne ve babasını bulmak için çalışma başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK