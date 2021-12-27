ŞANLIURFA'DA POMPALI TÜFEKLİ KUYUMCU SOYGUNU - Haberler
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ŞANLIURFA'DA POMPALI TÜFEKLİ KUYUMCU SOYGUNU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da, Yenişehir Mahallesi'nde 1 ay önce açılan kuyumcu dükkanında soygun, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da, Yenişehir Mahallesi'nde 1 ay önce açılan kuyumcu dükkanında soygun, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, içeri giren 2 şüpheliden birinin tüfekle kuyumcuyu tehdit ederken, diğerinin ise vitrindeki altınları çantaya doldurduğu görüldü. Çekmecelerde bulunan altınları da çantaya koyan şüpheliler kaçtıktan sonra kuyumcu, dışarı çıkıp yardım istiyor.

Yeni açıldığı için iş yerinde, kentte kuyumcularda zorunlu olan panik butonu bulunmadığı belirtildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ŞANLIURFA'DA POMPALI TÜFEKLİ KUYUMCU SOYGUNU

ŞANLIURFA'DA POMPALI TÜFEKLİ KUYUMCU SOYGUNU

ŞANLIURFA'DA POMPALI TÜFEKLİ KUYUMCU SOYGUNU

ŞANLIURFA'DA POMPALI TÜFEKLİ KUYUMCU SOYGUNU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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