ŞANLIURFA'DA POMPALI TÜFEKLİ KUYUMCU SOYGUNU - Haberler
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ŞANLIURFA'DA POMPALI TÜFEKLİ KUYUMCU SOYGUNU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, kar maskesiyle girdikleri kuyumcuyu tüfekle etkisiz hale getiren 2 şüpheli, yaklaşık 1 kilo altınla kaçtı.

ŞANLIURFA'da, kar maskesiyle girdikleri kuyumcuyu tüfekle etkisiz hale getiren 2 şüpheli, yaklaşık 1 kilo altınla kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde bulunan kuyumcu İbrahim Çeliktaş'a ait iş yerinde gerçekleşti. İddiaya göre, yüzlerini kar maskesi ile gizleyen 2 şüpheli, tüfekle Çeliktaş'ı etkisiz hale getirdikten sonra tezgahta bulunan yaklaşık 1 kilo altını aldı. Şüpheliler altınlarla kaçtıktan sonra kuyumcu Çeliktaş, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, altınlarla kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

ŞANLIURFA'DA POMPALI TÜFEKLİ KUYUMCU SOYGUNU

ŞANLIURFA'DA POMPALI TÜFEKLİ KUYUMCU SOYGUNU

ŞANLIURFA'DA POMPALI TÜFEKLİ KUYUMCU SOYGUNU

ŞANLIURFA'DA POMPALI TÜFEKLİ KUYUMCU SOYGUNU

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