Şanlıurfa'da polislerinden uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışması
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Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Narkotik, Güncel

Şanlıurfa'da polislerinden uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışması

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, düzenledikleri etkinliklerle uyuşturucuya karşı vatandaşları uyarıyor.

09.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:50
Şanlıurfa'da polislerinden uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışması

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, düzenledikleri etkinliklerle uyuşturucuya karşı vatandaşları uyarıyor.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında stant açan ekipler, hazırladıkları broşürleri vatandaşlara dağıttı.

Özel eğitimle narkotik dedektör köpeğinin de gösteri sunduğu etkinlikte, vatandaşlar uyuşturucunun zararlarına karşı bilgilendirildi.

Öte yandan ekipler, veliler ve öğretmenler için de "Narkorehber" faaliyetleri kapsamında seminerler gerçekleştiriyor.

Seminerlerde öğrencilerin uyuşturucudan nasıl korunulacağını anlatan ekipler, okullar kapanana kadar etkinliklerine devam edecek.

Kaynak: AA

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