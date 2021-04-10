Şanlıurfa'da polisler ihbara gitti, sürprizle karşılaştı
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Şanlıurfa'da polisler ihbara gitti, sürprizle karşılaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da polisler ihbara gitti, sürprizle karşılaştı

Şanlıurfa'da polis haftası münasebetiyle AK Parti Gençlik Kolları 155'i arayarak kavga ihbarında bulunup, ihbar edilen alana gelen polisler yaş pasta ve meşale yakılarak karşılandı.

Şanlıurfa'da polis haftası münasebetiyle AK Parti Gençlik Kolları 155'i arayarak kavga ihbarında bulunup, ihbar edilen alana gelen polisler yaş pasta ve meşale yakılarak karşılandı.

AK Parti Karaköprü Gençlik Kollarının düzenlediği Polis Haftası programında polislere kavga ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis mensuplarına kutlama eşliğinde yaş pasta ikramı edildi. Alanda bir açıklama yapan Karaköprü Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Furkan Kolsuzoğlu, "AK Parti Karaköprü Gençlik Kolları Teşkilatı olarak 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle bugün emniyet mensubu ağabeylerimizin Polis Haftası'nı kutladık. Polis Haftası'nda polis teşkilatının kuruluşunun 176. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyoruz. Şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmetle anıyoruz. Karaköprü'de ve Şanlıurfa'da polislik görevini sürdüren ağabeylerimize selamlarımızı gönderiyoruz" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da polisler ihbara gitti, sürprizle karşılaştı
Şanlıurfa'da polisler ihbara gitti, sürprizle karşılaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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