Şanlıurfa'da polis okullarda denetim yaptı
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Şanlıurfa'da polis okullarda denetim yaptı

Şanlıurfa'da polis okullarda denetim yaptı
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da 238 okulda eğitim yılının başlaması dolayısıyla polis ekipleri, denetim yaptı.

Şanlıurfa'da 238 okulda eğitim yılının başlaması dolayısıyla polis ekipleri, denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı kapsamında yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitime başlamaları için polis ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Bu kapsamda kent merkezinde bulunan 238 okul ve çevresinde bulunan parklar, bahçeler, kafeler, internet ve oyun salonları ile servis araçlarına yönelik 700 personelin katılımıyla denetim yapıldı.

Polis ekiplerinin benzer uygulamalarını sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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