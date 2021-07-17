Şanlıurfa'da polis, mezarlıklar ve parklar bölgesinde denetimi yaptı
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Şanlıurfa'da polis, mezarlıklar ve parklar bölgesinde denetimi yaptı

Şanlıurfa'da polis, mezarlıklar ve parklar bölgesinde denetimi yaptı
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklar, parklar ve sokaklarda gerçekleştirilen denetimde 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklar, parklar ve sokaklarda gerçekleştirilen denetimde 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çevik Kuvvet şubeleri ile İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekipleri, 483 polisle, Haleplibahçe, Karakoyun, Şehitlik ve Onikiler mahallelerindeki mezarlıklar, metruk binalar, parklar ve araçların giremediği dar sokaklarda eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Bölgeye giden yollar ekipler tarafından tutulurken, mezarlıklar da bomba arama köpeği yardımıyla kontrol edildi.

Caddelerde oluşturulan uygulama noktalarında ise durdurulan araçlar polis ekiplerince arandı.

Ekipler, GBT sorgusunda "terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesilmiş cezası olan hükümlü ile "tehdit ve şantaj" suçundan aranan şüpheliyi yakaladı.

Uygulamada, 8 uyuşturucu hap, 0,5 gram eroin, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 30 mermi, çalıntı motosiklet, hacizli araç, 9 çalıntı cep telefonu ve 4 çalıntı tablet de ele geçirildi. Ayrıca 2 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 28 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da polis, mezarlıklar ve parklar bölgesinde denetimi yaptı
Şanlıurfa'da polis, mezarlıklar ve parklar bölgesinde denetimi yaptı
Şanlıurfa'da polis, mezarlıklar ve parklar bölgesinde denetimi yaptı
Şanlıurfa'da polis, mezarlıklar ve parklar bölgesinde denetimi yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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