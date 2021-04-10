Şanlıurfa'da Polis bayramı
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Şanlıurfa'da Polis bayramı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da Polis bayramı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, 10 Nisan Polis Bayramı münasebetiyle görev başındaki polisleri ziyaret etti.

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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, 10 Nisan Polis Bayramı münasebetiyle görev başındaki polisleri ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle sabah saatlerinde Şanlıurfa Şehitliğinde çelenk sunma törenine katılan Vali Erin ve beraberindekiler, buradaki törenin ardından Mardin yolu üzerindeki uygulama noktasına giderek, görev başındaki polisleri ziyaret ettiler. Polislerin bayramını kutlayan ve onlarla sohbet eden Vali Erin ve beraberindekiler daha sonra Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiler.

Burada İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve emniyet mensupları ile bir araya gelen Vali Erin, "Cumhuriyetimizden daha eski olan kurumsal yapısı, disiplin anlayışı, vatan ve millet sevgisiyle görev yapan polisimiz, üstün görev anlayışıyla her türlü takdire layıktır" dedi.

Polislerin bayramını tebrik eden Vali Erin ve beraberindekiler İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un makamdaki ağırlaması ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından müdürlükten ayrıldılar. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da Polis bayramı
Şanlıurfa'da Polis bayramı
Şanlıurfa'da Polis bayramı
Şanlıurfa'da Polis bayramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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