Şanlıurfa'da plakasını kapatarak tonajının üzerinde yük taşıyan tır sürücüsüne 14 bin lira ceza

Şanlıurfa'da plakasını kapatarak tonaj ölçümüne girmeyen ve sınırının üzerinde yük taşıyan tırın sürücüsüne 14 bin 13 lira para cezası kesildi.

Şanlıurfa'da plakasını kapatarak tonaj ölçümüne girmeyen ve sınırının üzerinde yük taşıyan tırın sürücüsüne 14 bin 13 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimler sırasında, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Şanlıurfa Gişeleri'nde plakası okunamayan bir tırı durdurdu.

Ekipler, plakada yaptıkları incelemede plakanın sürücü tarafından gri bir bantla bantlanarak kapatıldığını gördü.

Plakadaki bandı kaldıran ekipler, tırın izin verilen yük kapasitesinin çok üzerinde tonaja sahip olduğunu, sürücünün yol boyunca yapması gereken tonaj ölçümlerini yapmamak amacıyla plakasını kapattığını belirledi.

Ekipler, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği sürücüye toplam 14 bin 13 lira para cezası kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan