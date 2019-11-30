30.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:27

Şanlıurfa'da PKKYPG, DEAŞ ile FETÖ operasyonuna 8 tutuklama

Şanlıurfa'da terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla polisin düzenlediği operasyonlarda PKKYPG, DEAŞ ile FETÖ adına faaliyet yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında PKKKCK-PYDYPG terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri, yardım yataklık ettikleri veya sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları belirlenen 3 şüpheli ile DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 2 Belçikalı, 1 Fransız, 3 Suriyeli olmak üzere 6 kişi yakalandı. Firari FETÖPDY mensuplarının saklandıkları 'gaybubet evi' diye adlandırılan gizli adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.Emniyette işlemleri tamamlanan terör örğütü PKKPYD, DEAŞ ile FETÖ adına faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kaynak: DHA