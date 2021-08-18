Şanlıurfa'da PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş