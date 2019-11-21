Şanlıurfa'da PKK/YPG'li terörist yakalandı

21.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:00

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen terör örgütü PKK/YPG'li terörist yakalandı.

Suruç'un Mürşitpınar Mahallesi'ndeki sınır hattında görev yapan askerler, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinden yasa dışı yollarla sınırı geçen kişiyi fark etti. Askerlerin yakaladığı şüphelinin, terör örgütü PKK/YPG'li İ.T., olduğu belirlendi. Sağlık kontrolünün geçirilen terörist, sorgusu için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: DHA