Şanlıurfa'da PKK Operasyonu: 7 Tutuklama

ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü Suriyeli 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne yönelik kent merkezi ile ve ilçelerde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3'ü Suriyeli, 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Şanlıurfa