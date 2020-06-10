Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 6 gözaltı
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
10.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:30
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yapan 6 şüpheliye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kimliği açıklanmayan 6 şüphelinin adresine, polisler tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.
Kaynak: DHA