Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 6 gözaltı
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Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 6 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 6 gözaltı
10.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:30

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yapan 6 şüpheliye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kimliği açıklanmayan 6 şüphelinin adresine, polisler tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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