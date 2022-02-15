Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı - Haberler
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Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Ali Leylak - Güncel
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Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı

ŞANLIURFA'da, polisin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, polisin terör örgütü Pkk'ya yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişin yıl dönümünde kent genelinde önlem aldı. Ekipler, kentin giriş noktalarında da şüpheli görülen araçları durdurup tek tek arıyor. Bu arada polis, kent merkezi ve Suruç ilçesinde de PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan, aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 15 şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.


Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı

Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı

Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı

Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı

Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı

Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı

Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı

Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı

Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı

Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Abdullah Öcalan, Kenya, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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