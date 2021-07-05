ŞANLIURFA - PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda 15 şüpheli tutuklandı
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ŞANLIURFA - PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda 15 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda teröriste yardım ve yataklık ettikleri belirlenerek gözaltına alınan 23 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda teröriste yardım ve yataklık ettikleri belirlenerek gözaltına alınan 23 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet yürüttüğü, sansasyonel eylem amaçlı kente geldiği tespit edilen "Azad Pirsus" kod adlı terörist S.P'nin 12 Haziran'da yakalanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, S.P'ye yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 23 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir piyade tüfeği, buna ait 7 şarjörle 176 mermi, bir gece görüşlü termal dürbün, bir adet seri numarası silinmiş uzun namlulu silahla buna ait 3 şarjör ve 101 fişek, bir el bombası, iki örgütsel fotoğraf, bir av tüfeği ve buna ait 6 fişek, yasaklı yayınlarla çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

ŞANLIURFA - PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda 15 şüpheli tutuklandı
ŞANLIURFA - PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda 15 şüpheli tutuklandı
ŞANLIURFA - PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda 15 şüpheli tutuklandı
ŞANLIURFA - PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda 15 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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