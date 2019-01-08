Şanlıurfa'da Pkk/kck'ya Yönelik Operasyon

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Birecik ve Bozova ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.B. ve F.P, tutuklandı, E.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Diğer 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA