Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda 7 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda 7 tutuklama

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:30
Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda 7 tutuklama

Şanlıurfa'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si tutuklanırken 3'ü ise serbest bırakıldı. Şahısların kaldıkları evlerde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Malatya'da PKK/KCK operasyonunda 2 tutuklama
Malatya'da PKK/KCK operasyonunda 2 tutuklama
HDP'nin gençlik meclisi üyelerine operasyon: 7 tutuklama
HDP'nin gençlik meclisi üyelerine operasyon: 7 tutuklama
Malatya'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 gözaltı
Malatya'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Pelin Karahan Caner Cindoruk Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Fatih Terim Sinan Gümüş Caner Erkin İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bakan Aralık Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda 7 tutuklama - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 23:32:21. #1.14#
title