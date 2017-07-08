Şanlıurfa'da Pkk/kck Operasyonu: 5 Gözaltı

ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında DBP'li belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne yönelik kent merkezi ile Ceylanpınar İlçesi'nde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan DBP Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi Abdulkadir T., DBP Ceylanpınar Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ç. ile Kays I., Mehmet Ali K. ve Mehmet A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.



- Şanlıurfa