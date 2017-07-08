Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı



ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında DBP'li belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne yönelik kent merkezi ile Ceylanpınar İlçesi'nde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan DBP Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi Abdulkadir T. ve DBP Ceylanpınar Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ç. ile birlikte toplam 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 1 kalaşnikof silah ile bu silaha ait 357 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.