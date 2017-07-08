Şanlıurfa'da Pkk/kck Operasyonu: 16 Gözaltı (2)
11 KİŞİ DAHA GÖZALTINDAŞanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi daha gözaltına alındı.
11 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 1 kalaşnikof silah ile bu silaha ait 357 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan toplam 16 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.