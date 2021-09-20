Şanlıurfa'da PKK adına araç kundaklayan 1 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da PKK adına araç kundaklayan 1 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da PKK adına araç kundaklayan 1 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK adına araç kundaklama eylemi yaptığı tespit edilip, yakalanan 1 kişi, mahkemece tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK adına araç kundaklama eylemi yaptığı tespit edilip, yakalanan 1 kişi, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; 18 Eylül'de Eyyübiye Mahallesi'nde 2 otomobilin kundaklanmasının failini tespit etti. Ekipler, terör örgütü tarafından eylemin yaptırıldığı yönünde hakkında bilgiler bulunan, ifadesinde de örgüt talimatıyla eylemi gerçekleştirdiğini kabul eden kişiyi yakalayarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ismi açıklanmayan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak ve aynı örgüt adına araç kundaklamak' suçundan tutuklandı.


Şanlıurfa'da PKK adına araç kundaklayan 1 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da PKK adına araç kundaklayan 1 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de konuştu: Görevimiz, FETÖ mensuplarının hesap vermesini sağlamaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de konuştu: Görevimiz, FETÖ mensuplarının hesap vermesini sağlamaktır

 Son dakika haber | İkna yoluyla 5 PKK terör örgütü mensubu daha teslim oldu

Son dakika haber | İkna yoluyla 5 PKK terör örgütü mensubu daha teslim oldu

 İçişleri Bakanlığı, 5 PKK terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 151'e yükseldiğini...

İçişleri Bakanlığı, 5 PKK terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 151'e yükseldiğini...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Destici Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Marcao Fatih Terim Domagoj Vida Aykut Kocaman Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şanlıurfa'da PKK adına araç kundaklayan 1 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 17:16:36. #1.17#