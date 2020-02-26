Şanlıurfa'da pikabın çarptığı öğrenci ağır yaralandı
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Şanlıurfa'da pikabın çarptığı öğrenci ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenci, pikabın çarpması sonucu ağır yaralandı.

26.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:44
Şanlıurfa'da pikabın çarptığı öğrenci ağır yaralandı

'nın ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenci, pikabın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet K. idaresindeki 33 P 2390 plakalı pikap, Bayırözü Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenci Yezda Başaran'a (8) çarptı.

Ağır yaralanan Başaran, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Başaran, Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA

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