Şanlıurfa'da peyzaj çalışmaları sürüyor
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Şanlıurfa'da peyzaj çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da peyzaj çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kendi fidanlığında yetiştirdiği çeşitli türlere sahip çiçekleri park, bahçe cadde ve sokaklarda kullanarak görsel bir şölen oluşturuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kendi fidanlığında yetiştirdiği çeşitli türlere sahip çiçekleri park, bahçe cadde ve sokaklarda kullanarak görsel bir şölen oluşturuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye kendi kurduğu Akçakale fidanlığındaki seralarda çeşitli türlerde binlerce kışlık ve yazlık çiçek üreterek park ve yeşil alanların düzenlenmesinde kullanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarıyla insan ve çevre ilişkisini ön planda tutularak çevrenin sağlıklı bir ortama kavuşturulması ve vatandaşların daha yaşanabilir bir mekanlara kavuşturulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Akçakale fidanlığında yetiştirilen tagates (Kadife Çiçeği), vinca( Cezayir Menekşesi) zinnia, petunya gibi bitkilerle Şanlıurfa'daki parklar, caddeler ve refüjler süsleniyor. Belediyenin kendi imkanlarıyla yetiştirilen çiçekler şehre ekonomik yönden kazanç sağlarken peyzaj çalışmalarıyla şehre ayrı bir güzellik katıyor.

Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında ilk etapta kışlık çiçek yetiştirerek başladığı üretimine 2021 yılında yazlık çiçek üreterek devam ediyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçakale fidanlığında üretilen yaklaşık 1,5 milyon çiçek 13 ilçede park, bahçe, cadde ve refüjlerde renk cümbüşü oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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