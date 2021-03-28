Şanlıurfa'da petrol istasyonunun duvarına çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da petrol istasyonunun duvarına çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da petrol istasyonunun duvarına çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da, petrol istasyonunun duvarına çarpan otomobildeki 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'da, petrol istasyonunun duvarına çarpan otomobildeki 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otobanındaki petrol istasyonunun duvarına çarptı.

Kazada, araçta bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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