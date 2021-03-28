Şanlıurfa'da petrol istasyonunun duvarına çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da, petrol istasyonunun duvarına çarpan otomobildeki 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da yalnızca ilkbaharda yetişen ve kebabı yapılan Keme mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Şanlıurfa'da, petrol istasyonunun duvarına çarpan otomobildeki 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.
Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otobanındaki petrol istasyonunun duvarına çarptı.
Kazada, araçta bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş