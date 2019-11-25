Şanlıurfa'da pencereden düşen çocuk öldü
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Şanlıurfa'da pencereden düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'da evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

25.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:58
Şanlıurfa'da pencereden düşen çocuk öldü

'da evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Küçük (2), merkez ilçesi Yeşildirek Mahallesi'nde 2. katta bulunan evlerinin penceresinden düştü.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Mahmut Küçük kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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