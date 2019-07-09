Şanlıurfa'da patlayıcı madde ele geçirilmesi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 44 kilogram patlayıcı madde ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terörle mücadele ve istihbarat şube müdürlüklerince gerçekleştirilen ve 44 kilogram patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirdiği operasyonla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Aralarında HDP'li belediye meclis üyesi Dilan Ablay ve yakınlarının bulunduğu 4 kişi ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik 28 Haziran'da Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terörle mücadele ve istihbarat şube müdürlüklerince çalışma başlatılmış ve belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

HDP'li belediye meclis üyesi Dilan Ablay, 4 yakını ve 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 33 kilo 610 gram plastik patlayıcı, 10 kilo 525 gram toz patlayıcı, 6 metre infilaklı fitil, 10 elektrikli kapsül, "alpha fire" alıcı, 2 verici kumanda, 2 güvenlik saatli devre ve bu devrelerin kullanım talimatlarının yazılı olduğu kağıt, alıcı-verici devre ve bu devrenin kullanım talimatının yazılı olduğu kağıt, 9 voltluk 2 pil ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Kaynak: AA