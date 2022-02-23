ŞANLIURFA'DA, PARKTAKİ BİNADAN HIRSIZLIK KAMERADA - Haberler
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ŞANLIURFA'DA, PARKTAKİ BİNADAN HIRSIZLIK KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞANLIURFA'da vatandaşların dinlenme alanı olan yaşam parkında bulunan binaya giren hırsızlar, kapı, pencere, demir çerçeve ve klozeti çaldı.

ŞANLIURFA'da vatandaşların dinlenme alanı olan yaşam parkında bulunan binaya giren hırsızlar, kapı, pencere, demir çerçeve ve klozeti çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Doğukent Mahallesinde yer alan Yaşam Parkta meydana geldi. İddiaya göre gece geç saatlerinde parkın içerisinde bulunan binaya giren hırsızlar, kapı, pencere, demir çerçeve, elektrik panosu ve klozeti çaldı.Elini kolunu sallayarak hırsızlık yapan şüpheliler, daha sonra olay yerinden kayıplara karışırken, sabah saatlerinde parka gelen vatandaşlar, hiç bir görevlinin olmadığı parktaki idare binasının kapı ve penceresinin olmadığını görünce durumu polis ve Karaköprü Belediyesine bildirdi. İhbarla olay yerine geçen ekipler, talan edilen binada parmak izi çalışması yaparak, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anı ise çevrede bulunan bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'DA, PARKTAKİ BİNADAN HIRSIZLIK KAMERADA

ŞANLIURFA'DA, PARKTAKİ BİNADAN HIRSIZLIK KAMERADA

ŞANLIURFA'DA, PARKTAKİ BİNADAN HIRSIZLIK KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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