Şanlıurfa'da Korkunç Görüntü! Parkta Cenin Bulundu
Şanlıurfa kent merkezindeki bir parkta, cenin bulundu. Polis, ceninin kim ya da kimler tarafından parka bırakıldığını araştırıyor.
Şanlıurfa kent merkezindeki bir parkta, cenin bulundu. Polis, ceninin kim ya da kimler tarafından parka bırakıldığını araştırıyor.
PARKTA CENİN GÖRDÜLER
Olay, sabah saatlerinde Dedeosman Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Yoldan geçenler parkta bir cenin görünce, durumu polise bildirdi.
POLİS OLAYI ARAŞTIRIYOR
İhbarın ardından parka gelen ekipler inceleme yapıp, cenini morga gönderdi. Polis, ceninin kim ya da kimler tarafından parka bırakıldığını araştırıyor.
YORUMLAR (4)
-
Bişey olmaz medeni laik özgür toplum olduk herkes istedini yapar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Tek diyorumki insanlık bitiyorCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
ALLAH ISLAH ETSİN BUNLARICevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
ALLAH YARDIM ETSİNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır