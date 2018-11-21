Şanlıurfa'da Korkunç Görüntü! Parkta Cenin Bulundu

Şanlıurfa kent merkezindeki bir parkta, cenin bulundu. Polis, ceninin kim ya da kimler tarafından parka bırakıldığını araştırıyor.

PARKTA CENİN GÖRDÜLER

Olay, sabah saatlerinde Dedeosman Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Yoldan geçenler parkta bir cenin görünce, durumu polise bildirdi.

POLİS OLAYI ARAŞTIRIYOR

İhbarın ardından parka gelen ekipler inceleme yapıp, cenini morga gönderdi. Polis, ceninin kim ya da kimler tarafından parka bırakıldığını araştırıyor.