ŞANLIURFA - Parklardaki bank demirlerini çalan 4 şüphelinden 3'ü tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 parktaki 25 oturma bankının demir aksamlarını çalan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Masası ekipleri, parklardan oturma banklarının demir aksamlarını çalanları yakalamak için çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi.

Söz konusu hırsızlığı yapanların M.Ş, S.D, İ.H.S. ile H.Ş. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş, S.D. ve İ.H.S. tutuklandı, H.Ş. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan şüphelilerin gece saatlerinde parklardan söktükleri demirlerle yürüdükleri görülüyor.

Siverek ilçesinde dün 4 farklı parkta 25 oturma bankının çalınması üzerine polis ekiplerince inceleme başlatılmıştı.