Şanlıurfa'da park halindeki minibüs yandı
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Şanlıurfa'da park halindeki minibüs yandı

19.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:23
Şanlıurfa'da park halindeki minibüs yandı

Şanlıurfa'da park halindeki minibüs yandı.

Şanlıurfa'da park halindeki minibüs yandı.

Alınan bilgiye göre, Akçakale Çevre Yolundaki tır garajında Salih U'ya ait 47 AF 885 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.

Aracın yandığını fark eden garaj çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle minibüste hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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