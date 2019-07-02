Şanlıurfa'da park halindeki minibüs yandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde park halinde yanan minibüste hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Sancaktar Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen park halindeki minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Olay yerinden geçen Şanlurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bağlı vidanjör, yangına ilk müdahaleyi yaparak büyümesini önlerken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri de araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA