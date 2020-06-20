Şanlıurfa'da park halindeki kamyonet yandı Şanlıurfa'da park halindeki kamyonet yandı.

Şanlıurfa'da park halindeki kamyonet yandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinde Balıklıgöl Caddesinde park halindeki 63 MA 6928 kamyonetin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü ile çevredekiler yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle kamyonette hasar meydana geldi.

Kaynak: AA