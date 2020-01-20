Şanlıurfa'da park etme kavgasında 7 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da park etme kavgasında 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da park etme meselesinden çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

20.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:48
Şanlıurfa'da park etme kavgasında 7 kişi yaralandı

'da park etme meselesinden çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçesindeki Caddesi'nde bulunan Otoparkı önünde araç park etme meselesinden Dodukan ve Cemkan ailesinin bireyleri arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda taraflardan 4 kişi ile seken kurşunlardan çevrede bulunan 3 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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