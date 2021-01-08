Şanlıurfa'da paniğe neden olan trafodaki patlama kamerada
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Şanlıurfa'da paniğe neden olan trafodaki patlama kamerada

08.01.2021 21:30 | Son Güncelleme: 08.01.2021 21:35
Şanlıurfa'da paniğe neden olan trafodaki patlama kamerada

ŞANLIURFA'da aşırı yüklenme sonucu trafoda peş peşe patlamalar meydana geldi.

ŞANLIURFA'da aşırı yüklenme sonucu trafoda peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlama sırasında etrafa saçılan kıvılcımlar mahallede korku ve paniğe neden olurken, bu anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Eyyübiye Mahallesi Asya Sokak'ta bulunan trafoda iddiaya göre, aşırı yüklenmeden kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sırasında etrafa saçılan kıvılcımlar mahallede kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Havai fişek görüntüsünü andıran trafodaki patlama anı ise cep telefonuyla görüntülendi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine DEDAŞ ekipleri trafoda onarım çalışması başlatılırken, bölgeye bir süre elektrik verilemedi.


Şanlıurfa'da paniğe neden olan trafodaki patlama kamerada
Şanlıurfa'da paniğe neden olan trafodaki patlama kamerada
Şanlıurfa'da paniğe neden olan trafodaki patlama kamerada
Şanlıurfa'da paniğe neden olan trafodaki patlama kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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