Şanlıurfa'da panelvanın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde panelvanın çaptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde panelvanın çaptığı çocuk yaşamını yitirdi.

S.D. idaresindeki 01 COZ 44 plakalı panelvan, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 47. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Aksoy'a (12) çarptı.

Ağır yaralanan Aksoy, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksoy, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücü, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan