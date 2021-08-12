Şanlıurfa'da panelvanın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da panelvanın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da panelvanın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde panelvanın çaptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde panelvanın çaptığı çocuk yaşamını yitirdi.

S.D. idaresindeki 01 COZ 44 plakalı panelvan, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 47. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Aksoy'a (12) çarptı.

Ağır yaralanan Aksoy, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksoy, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücü, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Şifa kaynağı 'Diyadin Kaplıcaları'nda işletmeciler yoğun ilgiden taleplere yetişemiyor
Şifa kaynağı "Diyadin Kaplıcaları"nda işletmeciler yoğun ilgiden taleplere yetişemiyor
Vatandaşın zor anları! Can havliyle üzerine çıktığı araç duvara çarpınca sele kapıldı
Vatandaşın zor anları! Can havliyle üzerine çıktığı araç duvara çarpınca sele kapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Demir Devlet Bahçeli Erdoğan Yüksek Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Haluk Levent Berdan Mardini Mustafa Sandal
Spor Muslera Mete Gazoz Merve Çoban Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da panelvanın çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 16:05:22. #1.15#

title