Şanlıurfa'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Şanlıurfa'da panelvan ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da panelvan ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Cuma Bayram idaresindeki BCB563 yabancı plakalı panelvan, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde aynı istikamette seyreden Adem Atmani yönetimindeki 27 FN 221 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile Yusuf Baran Toprak yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan