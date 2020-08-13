Şanlıurfa'da pandeminin ceza bilançosu 36 milyon 785 bin 145 TL Şanlıurfa'da korona virüs salgınını önlemeye yönelik maske, fiziki mesafe ve hijyen tedbirlerini denetleyen bin 553 personelden oluşan 244 ekip, son 24 saatte bin 645 iş yeri ve alan denetimi gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'da korona virüs salgınını önlemeye yönelik maske, fiziki mesafe ve hijyen tedbirlerini denetleyen bin 553 personelden oluşan 244 ekip, son 24 saatte bin 645 iş yeri ve alan denetimi gerçekleştirdi. 1 günde 296 kişi hakkında işlem yapılarak 303 bin 184 TL para cezası kesildi. Korona virüs kısıtlamalarının başladığı ilk günden itibaren kesilen para cezası ise 36 milyon 785 bin 145 Türk Lirası'nı buldu.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, kaymakamlıkların organize ettiği toplam 767 personelden oluşan 139 ekip, 12 Ağustos 2020 tarihinde korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirleri alması gereken bin 645 iş yeri ve alanda denetlemede bulundu. Denetlemelerde 127 iş yeri ve 86 kişi hakkında idari işlem başlatılırken, 80 bin 434 Türk Lirası para cezası uygulandı.

Korona virüs testi pozitif tespit edilen vatandaşların 14 günlük evde izolasyonu anlamına gelen karantina adreslerine yönelik denetimler gerçekleştiren 786 personelden oluşan 105 ekip de bin 297 adresi kontrol etti. Toplam 4 bin 826 kişinin evde izolasyon tedbirinin denetlendiği çalışmada, evlerinde bulunmayan 15 kişi ikametine çağrılarak, toplam 47 bin 250 TL para cezası verildi.

Emniyet, jandarma sorumluluk bölgelerinde yapılan maske denetimlerinde ise son 24 saatte 195 kişiye toplam 175 bin 500 Türk Lirası para cezası uygulandı. 24 Mart 2020 tarihinden 12 Ağustos 2020 tarihine kadar il genelinde 255 bin 686 kez iş yeri ve alan denetlenerek, bin 421 iş yeri ve kişi hakkında işlem yapıldı. Salgının başlangıcından bugüne kadar denetim yapan ekipler, maske, fiziki mesafe, hijyen ve izolasyon tedbirlerine riayet etmeyen toplam 32 bin 353 kişiye işlem yaptı. Bu denetimler sonucunda da toplam 36 milyon 785 bin 145 TL para cezası uygulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA