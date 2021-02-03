Şanlıurfa'da özel sektör istişare toplantısı düzenlendi

Şanlıurfa Valiliği tarafından özel sektör istişare toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Gıda Tarım Örgütü FAO Koordinatörlüğünde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Eğitim Merkezinde özel sektör istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Programa Şanlıurfa Vali Yardımcısı ve Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Halil Şıtıl, FAO Koordinatörü Sheikh Ahaduzzaman, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Hasan Eyyüpoğlu, Şanlıurfa Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Ahmet Demir, proje kapsamında eğitim alan kursiyerler ile projeye katılım sağlayacak işletmeler katıldı.

Programda projeye katkı sunan işletmelere FAO tarafından düzenlenen teşekkür belgeleri Vali Yardımcısı Metin Esen tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme