Şanlıurfa'da "Öyküleriyle Türkü Gecesi" programı düzenlendi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından el işi ürünler sergisi ile "Öyküleriyle Türkü Gecesi" programı düzenlendi.

Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, kentteki İlçe Halk Eğitimi Merkezleri kursiyerlerinin hazırladığı giysi dikimi, el nakışları, ahşap boyama, takı tasarım gibi ürünlerin serginin açılışı, Vali yardımcıları Yeliz Yıldızhan, Metin Esen, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt tarafından gerçekleştirildi.

Serginin ardından Halk Eğitim Merkezi kursiyer ve öğretmenlerinin hazırladığı "Öyküleriyle Türkü Gecesi" programında türküler öyküleriyle birlikte seslendirildi.

Zaman zaman duygusal anların yaşandığı programda izleyiciler türkülere eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, programda yaptığı konuşmada, türkülerin her birinin ayrı bir öyküsünün olduğunu, türkülerin yaşanmış aşkların, ayrılıkların, özlemlerin ardından ortaya çıktığını söyledi.

Kurt, şöyle konuştu:

"Türkü, kültürün ahenk sağlayan unsurudur. Onun kültürünün hikayesidir. Tarihsel derinliğinin izahıdır. Hayata dair her şeyinin vatanıdır. Kalp çarpıntısıdır. Tek tek her bir ferdin ortak ve en büyük kalbidir türküler. Türkü okumaktır, anlamaktır, en güzel şekilde söylemektir. Türkü bize iyiyi, güzeli, doğruyu, hakikatli olanı öğretir. Türkü çoğunlukla okuma yazması olmayan halk ozanının gönlünün alfabesiyle dünyayı okuma okutma çabasıdır. Türkü, insanın varlık aleminde vücut bulmasıyla eş zamanlı olarak ortaya çıkan aşk, doğa, gurbet, vuslat, hasret duygularını okutan, anlaşılır kılan öğretmendir."