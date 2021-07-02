Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, Yenice Mahallesi'ndeki çevre yolunda meydana geldi. Kent merkezine doğru giden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 FH 810 plakalı otomobil ile 63 ACS 215 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, aralarında çocukların da olduğu yaralılar Muhammed Furkan Yakut, Halil Yakut, İsmail Yakut, Şemse Boğaakça, Elif Boğaakça, Esila Boğaakça, Enes Boğaakça, Adil Boğaakça ile Fevzi Boğaakça'yı ambulanslarla hastanelere götürdü. Tedavilerine başlanan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul

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